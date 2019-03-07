Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в документ "О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы".

Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о повышении выплат с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.

Новые суммы начнут выдавать с 1 июля этого года.

Дополнительные расходы ПФР на эти цели до конца года составят 13,5 миллиарда рублей.

Право на эту выплату имеют неработающие родители, опекуны и попечители детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы.

На получение повышенного пособия могут рассчитывать приблизительно 470 тысяч человек.