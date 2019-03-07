МВД составило список потенциально опасных пород собак, сообщает РИА Новости.

В него вошли 69 пород, которые по оценке правоохранителей генетически склонны к агрессии.

Помимо "бойцовских" собак и животных, используемых для травли, в него попали аборигенные породы, так как у них не велась селекция лояльности к человеку и их поведение мало изучено.

Выгуливать их без намордника и поводка запретят. Снимать их можно только в на огороженной территории, где висит предупреждающая о "злой собаке" табличка.

В список попали американский бульдог, аргентинский и бордосский доги, бультерьер, горская гончая, доберман, кавказская овчарка, московская сторожевая, питбультерьер, ротвейлер, среднеазиатская овчарка и стаффордширский терьер.