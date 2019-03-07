Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 22 воспитанников детского сада в Магарамкентском районе Дагестана, сообщает региональное СУ СКР.

Правоохранители ведет расследование по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Следственные органы провели обыски в помещении детсада в селе Советское и изъяли там посуду и продукты.

Кроме того, проверяется документация учреждения по контрактам на поставку детского питания, а также другие бумаги, связанные с организацией приема пищи у посетителей детского сада.

Напомним, 6 марта после обеда в дошкольном учреждении сразу несколько детей почувствовали недомогание.

В общей сложности в больницу госпитализировали 22 детей в возрасте от двух до четырех лет.

Им поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция". Состояние маленьких пациентов оценивается как средней тяжести.