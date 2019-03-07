Певицу Александру Стрельченко обнаружили в бессознательном состоянии родственники, сообщает РЕН ТВ.

Они вызвали скорую. Прибывшие медики экстренно госпитализировали в больницу 82-летнюю женщину.

Александра Стрельченко получила широкую известность как певица середине 60-х годов, когда стала солисткой Москонцерта.

Ее величали королевой народной песни. В ее исполнении стали хитами такие песни как "Когда б имел златые горы", "Кудрявая рябина" и "Подари мне платок".

Многим ее голос полюбился по песням к фильмам "Война и мир" и "Калина красная". А первые лица СССР Никита Хрущев и Леонид Брежнев называли ее любимой певицей.

Проблемы со здоровьем у народной артистки РСФСР начались после ДТП, в которое она попала в 1990-х. В 2015-м у певицы случился инсульт. Также известно, что пожилая женщина борется с болезнью Паркинсона.