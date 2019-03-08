Мобильный сервис Everytale для школьников и студентов в течение секунды переводит речь преподавателя в текст на смартфоне, сообщает мэрия Москвы.

Конспект сохраняется в облачном хранилище, и пользователь приложения может его в любое время перечитать.

Также Everytale, разработанное в ОЭЗ "Технополис "Москва", способно организовать трансляцию лекции в режиме реального времени.

Оно создано для учащихся, у которых слабый слух или зрение. Кроме того, программа поможет не отстать тем, кто не может присутствовать на занятиях из-за болезни.

Планируется, что приложение будет установлено как у учеников, так и у преподавателей. Последние смогут ответить на интересующие вопросы в специальном чате.

Примечательно, что сервис уже проходит тестирование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Эксперимент продлится до мая текущего года.