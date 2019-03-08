Эксперимент, проведенный на прозрачных аквариумных рыбках данио-рерио, натолкнул ученых на неожиданные выводы, сообщает naked-science.ru со ссылкой на статью в журнале Nature Communications.

Группа биологов под руководством профессора израильского Университета имени Бар-Илана Лиора Аппельбаума вооружилась микроскопом, флуоресцентными белками и смогла наблюдать за структурой ДНК рыбок во время сна.

Как выяснилось по итогам эксперимента, в этот период хромосомы активно расплетаются и раскрывают нити дезоксирибонуклеиновых кислот, которые проходят массированную репарацию.

"Животным — начиная от медуз и рыб и заканчивая людьми — приходится спать, чтобы их нейроны провели "техническое обслуживание" ДНК. Это может объяснять появление и сохранение сна во всем царстве животных", — резюмирует Аппельбаум.

Ученые предположили, что за время бодрствования структура дезоксирибонуклеиновых кислот получает повреждения, которые можно исправить только в состоянии полного покоя – сна.