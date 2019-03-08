Продажи автомобилей премиум-класса в России продолжают увеличиваться, сообщает "Автостат".
Так, в феврале количество проданных машин выросло на 14,3%, а в январе – на 13,4%.
Наиболее внушительный скачок продемонстрировали марки Genesis (+272,7%) и Volvo (+112,2%).
При этом лидерами по продажам в сегменте по-прежнему остаются немецкие бренды: BMW и Mercedes-Benz.
В общей сложности на них приходится свыше половины продаж в премиальном секторе.
Обе марки также продемонстрировали положительную динамику.
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