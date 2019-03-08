Ученые университета Канзаса в Уичите (США) на примере 100 тысяч курильщиков и вейперов выясняли влияние их пристрастия к электронным и простым сигаретам на развитие заболеваний, сообщает РИА Новости.

Как выяснилось в ходе исследования, любители табачного дыма повышают вероятность сердечного приступа на 165%, коронарной болезни сердца на 94% и инсульта – на 78%.

Вейп оказывает менее выраженное негативное влияние. Тем не менее владельцы электронных сигарет в сравнении с некурящими людьми в полтора раза чаще страдают от сердечных приступов, ишемии, депрессии и инсультов.

Примечательно, что у людей, которые пользуются вейпом не ежедневно, подвергаются значительно меньшему риску.

"Сигаретный дым гораздо опаснее для здоровья сердца и кровеносной системы мозга, чем пар электронных сигарет, но это не означает, что вейпы безопасны для курильщиков", — констатировал кардиолог Мохиндер Виндхьял из университета Канзаса в Уичите (США).