Реальный эффективный курс рубля в феврале вырос по отношению к иностранным валютам на 2,4% (к январю 2019 года). Такие предварительные данные содержатся в материалах Центробанка РФ.

При этом реальный курс рубля к доллару увеличился за месяц на 2,5%, к евро – на 3,6%, пишет ТАСС.

В январе-феврале текущего года реальный эффективный курс рубля относительно начала года поднялся к иностранным валютам на 2,8%, на 3,2% – к доллару и на 4,6% – к евро.

По итогам 2018 года реальный эффективный курс рубля снизился на 6,9%. Снижение к доллару за прошлый год составило 10,8%, к евро – 6,9%.