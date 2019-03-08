Кисловодский городской суд вынес приговор по делу спортсмена Александра Емельяненко, сообщает "360".

За отказ пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции его лишили водительских прав на 1,5 года.

Кроме того, бойца смешанных единоборств обязали выплатить 30 тысяч рублей штрафа.

Напомним, вечером 1 марта жители Кисловодска заметили на улицах блестящий позолоченный Mercedes. Автомобиль выехал на тротуар.

Оказалось, что за рулем был Александр Емельяненко, который пытался уехать от полиции.

Свидетели засняли, как правоохранители достают его из автомобиля. В ответ спортсмен ругался и оскорблял полицейских. Выяснилось, что боец был сильно пьян.