Жителя Алтайского района задержали по подозрению в незаконной рубке леса, сообщает региональное Минприроды.

Последствия деятельности "черного лесоруба" обнаружили лесные инспекторы во время очередного обхода территории.

Свежие пни берез и сосен свидетельствовали об ущербе, нанесенному лесному фонду. Его сумма оценена почти в 45,5 тысячи рублей.

След трактора К-700 от места преступления привел оперативников в село Макарьевка. Местные жители помогли установить личность подозреваемого.

А доказать его причастность к преступлению помогло оставленное на месте незаконной рубки орудие преступления – топор.

Мужчина признал свою вину и возместил нанесенный ущерб. Это послужит смягчающим обстоятельством при рассмотрении в суде дела по ч. 1 ст. 260 УК РФ. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.