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Молодой водитель сбил пожилую пару в Барнауле, женщина погибла

, ИА "Амител"
Пенсионеры переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Смертельный наезд на пешеходов случился в Барнауле в ночь на 8 марта / Фото: vk.com/barneos22

Смертельный наезд на пешеходов случился в Барнауле в ночь на 8 марта / Фото: vk.com/barneos22

Смертельный наезд на пешеходов случился в Барнауле сегодня, 8 марта, сообщили в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

18-летний водитель "Ниссан Санни" в 0:43 сбил пожилую пару, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных телесных повреждений женщина 1959 года рождения скончалась на месте.

Мужчину 58 лет госпитализировали с множественными травмами в городскую больницу.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Они выясняют причину трагедии с участием неопытного водителя.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

8.03.2019 10:38
месный

Не блин нужно срочно делать так чтобы водятел получал теже травмы, что и пешеход при наезде, иначе с этими уродами никак не получится!

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8.03.2019 10:43
- гость -

А что тут выяснять, час ночи, пешиходный переход не освещен, пешиков не видно, парень скорее всего гнал, час ночи, какой .... попрется через дорогу думая что он из бетона. Пешики могли быть под шафе.

0  0
8.03.2019 10:58
- гость -

этих рейсеров в стрингах (стрингрейсеров) только закон кровной мести сможет в стойло поставить

0  0
8.03.2019 11:12
- гость -

такой молодой , а уже убийца

0  0
8.03.2019 11:31
- гость -

На самом деле не освещен переход! Тем более час ночи, когда пешеходов уже в принципе по городу нет.

0  0
8.03.2019 11:41
- гость -

Я помню тоже как-то ночью переходил по зебре по Ленина. Гонялы-бедолаги аж завозмущались и сигналили. Вот такое отношение.

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8.03.2019 11:48
гость

То есть, 58 лет-это пожилые люди? Ну, корреспонденты, вы даете!

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8.03.2019 11:58
- гость -

Мясо, канеш надо что то делать. Например ввести платные месячные курсы, где адекватные люди будут вам рептилоидам объяснять, как грамотно переходить проезжую часть

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8.03.2019 12:05
месный

8.03.2019 11:58
- гость -

гысть, хош сказать, что молокосос всё правильно сделал да?

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