Смертельный наезд на пешеходов случился в Барнауле сегодня, 8 марта, сообщили в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.
18-летний водитель "Ниссан Санни" в 0:43 сбил пожилую пару, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных телесных повреждений женщина 1959 года рождения скончалась на месте.
Мужчину 58 лет госпитализировали с множественными травмами в городскую больницу.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Они выясняют причину трагедии с участием неопытного водителя.
Комментарии
Не блин нужно срочно делать так чтобы водятел получал теже травмы, что и пешеход при наезде, иначе с этими уродами никак не получится!
А что тут выяснять, час ночи, пешиходный переход не освещен, пешиков не видно, парень скорее всего гнал, час ночи, какой .... попрется через дорогу думая что он из бетона. Пешики могли быть под шафе.
этих рейсеров в стрингах (стрингрейсеров) только закон кровной мести сможет в стойло поставить
такой молодой , а уже убийца
На самом деле не освещен переход! Тем более час ночи, когда пешеходов уже в принципе по городу нет.
Я помню тоже как-то ночью переходил по зебре по Ленина. Гонялы-бедолаги аж завозмущались и сигналили. Вот такое отношение.
То есть, 58 лет-это пожилые люди? Ну, корреспонденты, вы даете!
Мясо, канеш надо что то делать. Например ввести платные месячные курсы, где адекватные люди будут вам рептилоидам объяснять, как грамотно переходить проезжую часть
8.03.2019 11:58
- гость -
гысть, хош сказать, что молокосос всё правильно сделал да?