Алтайская Краевая Федерация "Шинкиокушинкай каратэ" опубликовала в своем Instagram красивое и необычное поздравление с Международным женским днем.
Чтобы его воплотить, потребовалось 17 спортсменов. Они расположились на поверхности тренировочного помещения, образовав своими телами фразу "С 8 марта".
"Поздравляем всех женщин с праздником!", — написали представители федерации в соцсети.
Поздравляем всех женщин с праздником! 🎉💐 Пусть он всем принесет настроенье! Океан цветов, и подарков! Всем радости, веселья, счастья! Пусть прочь уйдут ненастья.⚘⚘⚘ * * #Шинкиокушинкай #киокусинкай #каратэ #алтайкарате #спорт #спортсмены #соревнования #Алтай #Сибирь #Алтайскийкрай #Барнаул #Бийск #Рубцовск #Россия #синкекусинкай #altaikarate #shinkyokushinkai #karate #kiokyshin
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