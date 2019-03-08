Священник отец Александр (в миру Александр Грузлев), который взял у 78-летней жительницы Челябинска 600 тысяч и погасил свою ипотеку, вернулся к церковной службе, сообщает 74.ru.

Полиция отказала в возбуждении дела, однако за пожилую женщину вступилась прокуратура, которая направила иск в суд о взыскании со священника денег.

Несмотря на утверждения Грузлева, что пенсионерка деньги ему подарила, а не заняла, судья согласился с доводами прокуратуры и обязал священнослужителя вернуть требуемую сумму.

После этого отец Александр продолжил свою деятельность на службе в церкви. В Челябинской епархии подтвердили информацию, уточнив, что мужчина приступил к работе с 25 февраля.

"Прещение (церковное наказание) дальнейшее бессмысленно, он просто не сможет ей выплачивать, если не будет служить", – аргументировал решение о сохранении сана "оступившегося" священника секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.

Между тем пенсионерка утверждает, что до сих пор ни копейки от священнослужителя не получила.

Она уверена, что даже если и начнутся перечисления, то они будут ничтожно малы.

"Он мне копейки перечислять будет, и квартиру, и машину на жену переписал. До самой моей смерти не отдаст, – переживает пожилая горожанка. – Я ему звоню, а он не берет теперь, не отвечает".