Массовое ДТП в Барнауле случилось вечером 7 марта на проспекте Ленина в районе площади Октября, сообщают очевидцы в паблике "Barnaul 22".
В результате столкновения одну из машин отбросило в стену супермаркета.
Комментаторы разошлись во мнениях, как иномарка умудрилась протаранить здание торговой сети.
"Судя по расположению машин, виноват Prado", — предположил один из них.
Ему возразил другой, заявив, что лично видел, как другая иномарка проехала на красный свет светофора и ударила в бок Prado.
"Он походу растерялся и влетел в другие машины", — предположил очевидец.
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