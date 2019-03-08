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Губернатор Алтайского края поздравил женщин с 8 Марта

, ИА "Амител"
Виктор Томенко посвятил дамам пост в Instagram
Виктор Томенко выложил в своем Instagram поздравление с Международным женским днем / Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

Виктор Томенко выложил в своем Instagram поздравление с Международным женским днем / Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выложил в своем Instagram поздравление с Международным женским днем.  

Глава региона поблагодарил представительниц прекрасного пола за заботу, поддержку и понимание, пожелав им добра и счастья.

"Этот день – прекрасный повод сказать спасибо за то, что в праздники и в будни, в печали и радости вы всегда рядом, – написал Томенко. – Будьте всегда молоды, красивы и любимы".

 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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