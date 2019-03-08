Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выложил в своем Instagram поздравление с Международным женским днем.
Глава региона поблагодарил представительниц прекрасного пола за заботу, поддержку и понимание, пожелав им добра и счастья.
"Этот день – прекрасный повод сказать спасибо за то, что в праздники и в будни, в печали и радости вы всегда рядом, – написал Томенко. – Будьте всегда молоды, красивы и любимы".
Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с праздником весны! Этот день – прекрасный повод сказать спасибо за то, что в праздники и в будни, в печали и радости вы всегда рядом. Спасибо за поддержку, понимание и заботу! Желаю вам счастья и добра! Будьте всегда молоды, красивы и любимы!
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