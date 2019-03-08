Многим интересно, как относятся к 8 марта российские феминистки. Барнаульская представительница этого движения Екатерина Землянова раскрыла свое отношение к Международному женскому дню, сообщают "Наши Новости".
Она призналась, что не устраивает торжества по случаю наступления этой даты. По ее словам, это не столько праздник, сколько повод обратить внимание на женщину.
"Почему женщины зарабатывают меньше, чем мужчины, почему у нищеты в России женское лицо, как так получилось? — перечисляет Землянова вопросы, на которые нужно искать ответ. — Почему женщины зарабатывают меньше ресурсов, контакта с ресурсами меньше?".
В то же самое время она подчеркнула, что главная идея феминизма – это независимость от мужчин.
Землянова считает, что женщине следует брать ответственность за себя в свои руки, а не "пересаживаться с шеи отца на шею мужа".
Комментарии
Потому что женщина это носительница продолжения рода человеческого, а мужчина это защитник и добытчик. даже не в жизни, а в природе, так распределено. Поэтому не нам переделывать то что создала природа, ибо все природное, что человек пытается переделать оборачивается против самого человека. Женщина обязана быть женственной что бы в себе выносить и потом родить деть. Нет она может зарабатывать больше, но только преуспевая в женственных профессиях.
Если рассуждать, и договориться до того что женщины стали на равне с мужчинами (хотя не понятно, им придется подняться на ступень или опуститься?) значит нам мужчинам можно поменяться с женщинами местами, подозреваю, что мы все замерзнем умрем с голоду и т.д. Я сейчас одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь - мы люди на земле это один организм состоящий из многих клеточек (нас) одно целое