Многим интересно, как относятся к 8 марта российские феминистки. Барнаульская представительница этого движения Екатерина Землянова раскрыла свое отношение к Международному женскому дню, сообщают "Наши Новости".

Она призналась, что не устраивает торжества по случаю наступления этой даты. По ее словам, это не столько праздник, сколько повод обратить внимание на женщину.

"Почему женщины зарабатывают меньше, чем мужчины, почему у нищеты в России женское лицо, как так получилось? — перечисляет Землянова вопросы, на которые нужно искать ответ. — Почему женщины зарабатывают меньше ресурсов, контакта с ресурсами меньше?".

В то же самое время она подчеркнула, что главная идея феминизма – это независимость от мужчин.

Землянова считает, что женщине следует брать ответственность за себя в свои руки, а не "пересаживаться с шеи отца на шею мужа".