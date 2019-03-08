Уже тянутся ввысь ростки цветов и просыпаются муравьи / Фото: Мирослава Сахневич

В Алтайском государственном природном биосферном заповеднике после зимы появляется первая зелена поросль, сообщает сайт организации.

О первых вестниках весны рассказал дендролог Мирослав Сахневич.

После того, как в свободных от снега верхний слой почвы прогрелся, начинают появляться проростки многолетних растений.

Именно этот процесс сейчас и происходит на территории заповедника.

Уже тянутся ввысь ростки медуницы, первоцвета и крапивы.

Возле родника, где почва теплее, уже появились плотные проростки дудника и небольшие нежные листики купыря.

А еще просыпаются первые насекомые. Так, оттаял муравейник и с его солнечной, прогретой стороны выползают первые разведчики.