Смертельная авария случилась в Чановском районе на 1052-м км трассы "Иртыш" вечером 7 марта, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

По предварительным данным правоохранителей, около 20:15 Renault Sandero под управлением 37-летнего жителя Красноярска не справился с управлением при обгоне и протаранил встречный Isuzu.

От полученных телесных повреждений предполагаемый виновник ДТП скончался. 51-летний житель Омска, который был за рулем Isuzu, отделался травмой голени.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.