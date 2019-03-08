Ирина Салтыкова, сыгравшая камео в фильме "Брат-2", раскритиковала идею шоумена Стаса Барецкого снять продолжение кинокартины, сообщает НСН.

"Мне кажется, идея ужасная, — оценила певица. — Режиссера нет в живых, главного героя нет в живых".

По ее словам, название фильма принадлежит режиссеру, который его снимал. А то, что Барецкий собирается представить, как его продолжение – совсем другая история.

"У меня даже слов не находится, — негодовала Салтыкова. — Третья часть фильма – это не сюда".

Напомним, ранее Барецкий объявил, что главную роль в фильме сыграет "Руки-Базуки" – Кирилл Терешин.

Также анонсировано участие Никиты Джигурды, который сыграет киллера, Ольги Бузовой в роли самой себя и освободившегося из колонии бывшего спортсмена Вячеслава Дацика (известен под прозвищем Рыжий Тарзан).