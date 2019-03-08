Вечером 7 марта сотрудники Госавтоинспекции заметили на окраине села Шадрино подозрительного человека, который двигался с мешком в руках, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Они задержали мужчину по подозрению в хранении наркотиков. Он оказался 34-летним жителем Барнаула.

По предварительным данным, у него с собой было 110 граммов марихуаны, что считается крупным размером.

Полицейские изъяли запрещенное вещество и отправили его на экспертизу.

В отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.