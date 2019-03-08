Сегодня, 8 марта, группа жительниц Новосибирска устроила согласованный пикет в защиту прав женщин, сообщает sib.fm.

Главный лозунг у феминисток был в том, что "8 марта – это не праздник весны и красоты, а международный день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию".

Также, среди прочих, отмечены такие плакаты как "8 марта не о цветах", "право на аборт – мое право на жизнь", "мое тело – мое дело", "женщины не соперницы, а подруги – нам нужна солидарность" и "цветами не прикрыть насилие".

По оценкам организаторов, в акции приняли участие около 50 человек. Впрочем, на кадрах с мероприятия видно не больше 20 представительниц и даже представителей (были и мужчины) движения за права женщин.

Акция продлилась час – с 12:00 до 13:00, после чего продемонстрировавшие свою позицию сибирячки покинули площадку гайд-парка у театра "Глобус".