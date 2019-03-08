Студент Горно-Алтайского государственного университета второй раз завоевал медаль XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске, сообщают "Новости Горного Алтая".

На этот раз от первой ступени пьедестала в командных смешанных спринтах классическим стилем Андрей Собакарева и его напарницу Полину Некрасову отделили 10 секунд.

Золото взяла другая российская пара – Александр Терентьев и Христина Мацокина. Третьим местом довольствовались спортсмены из Финляндии.

Ранее Собакарев уже завоевал "бронзу" Универсиады в спринте свободным стилем. Впереди у него еще коронная дистанция – 30 км классическим стилем.

Если он продемонстрирует все, на что способен, скорее всего, комплект из "серебра" и "бронзы" дополнит еще и "золото".

Напомним, что у Собакарева уже есть опыт побед в крупных турнирах, в частности, в чемпионате мира.