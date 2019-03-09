Небольшой снег и усиление ветра прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 9 марта.

"В отдельных районах снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман", – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Дневные температуры в регионе составят -2…-7 градусов, местами в южных районах будет до +3 градусов. Ветер западный, 2-7 метров в секунду, местами с усилением до 12 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температуры составят -2…-4 градуса. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.