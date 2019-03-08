Почти половина школьников приобретает близорукость к моменту окончания учебного заведения, сообщает Роспотребнадзор.

В связи с этим ведомство составило рекомендации для родителей, как сохранить зрение детей в условиях, когда их окружают гаджеты и компьютеры.

Во-первых, конечно же, следует дозировать время, которое дети тратят на эти увлечения.

Во-вторых, нужно следить за расстоянием между глазами и экраном. Оно должно составлять не менее 70 см. Рабочая поверхность также должна быть удалена от органов зрения как минимум на 25 см.

В-третьих, следует устраивать ежедневные двухчасовые прогулки в светлое время суток. По статистике, дети, тратящие на эти занятия хотя бы два часа, значительно реже страдают от расстройств зрения.

Кроме того, нельзя игнорировать неприятные симптомы.

Если школьник жалуется на покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, плечевом поясе или головную боль, нужно обратиться за консультацией к врачу.