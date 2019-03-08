Разрушения весьма серьезные / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Очередное происшествие, связанное с утечкой и взрывом бытового газа случилось в райцентре Ребрихинского района, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Хлопок газовоздушной смеси случился в частном деревянном доме, расположенном на улице Лесная.

Хозяйка в этот момент находилась в строении. Ей повезло трижды.

Во-первых, ее не травмировало взрывной волной. Во-вторых, не случилось последующего возгорания. В-третьих, на нее не обрушился дом.

А разрушения весьма серьезные. В комнате, где произошло скопление газа, провалилась крыша и разнесло стену.

Вообще вся постройка теперь готова обрушиться и не пригодна для жилья.

Наиболее вероятная причина случившегося – нарушение правил безопасной эксплуатации газового оборудования.

Сотрудники МЧС призывают граждан внимательно относиться к обслуживанию газового оборудования, чтобы избежать подобной участи.