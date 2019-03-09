Временное ограничение на движение большегрузных автомобилей вводят в Барнауле с 1 апреля – соответствующее постановление подписал глава города Сергей Дугин.
В документе "О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа – города Барнаула Алтайского края в весенний период 2019 года" говорится, что данная мера вводится в целях предотвращения преждевременного разрушения конструктивных элементов автомобильных дорог из-за природно-климатических условий и грунтово-геологических изменений в земляном полотне, влияющих на снижение их несущей способности.
Запрет распространяется на транспортные средства с превышением временно установленной допустимой нагрузки на ось 5 тонн.
Ограничение будет действовать до 30 апреля, и за проезд многотонников будет взиматься плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат зачислению в доход городского бюджета.
При этом ограничения не распространяются:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
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