Временное ограничение на движение большегрузных автомобилей вводят в Барнауле с 1 апреля – соответствующее постановление подписал глава города Сергей Дугин.

В документе "О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа – города Барнаула Алтайского края в весенний период 2019 года" говорится, что данная мера вводится в целях предотвращения преждевременного разрушения конструктивных элементов автомобильных дорог из-за природно-климатических условий и грунтово-геологических изменений в земляном полотне, влияющих на снижение их несущей способности.

Запрет распространяется на транспортные средства с превышением временно установленной допустимой нагрузки на ось 5 тонн.

Ограничение будет действовать до 30 апреля, и за проезд многотонников будет взиматься плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат зачислению в доход городского бюджета.

При этом ограничения не распространяются: