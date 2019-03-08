46-летний водитель Skoda Rapid на большой скорости сбил двух пешеходов на улице Немировича-Данченко в Новосибирске, сообщает ГУ МВД России по области.

После этого чешский автомобиль с опознавательными знаками "Яндекс.Такси" совершил столкновение с Subaru Forester.

В результате аварии один из пешеходов скончался на месте происшествия. Его личность пока не установлена.

Второму пострадавшему – 27-летнему парню – оторвало ногу и травмировало голову. Его госпитализировали в больницу.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Трагедия попала на камеры видеонаблюдения. На опубликованной Новосибирской службой эвакуации "АСТ-54" записи видно, как Skoda сбивает пешеходов, затем цепляет Subaru Forester, который после удара улетает в столб.