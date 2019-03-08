Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни, с которой он планирует покорить Евровидение-2019.

Он поделился со своими подписчиками в Instagram радостью о завершении работы над композицией и поблагодарил всех, кто принял в этом участие.

В частности, певец выразил признательность Филиппу Киркорову за написание песни и за то, что был всегда рядом, как брат.

"Настоящая дружба существует в шоу-бизнесе, и ты лучший этому пример", — резюмировал Лазарев.

Также исполнитель поблагодарил телеканал "Россия", который во второй раз доверил ему представлять страну на престижном музыкальном конкурсе.

Ну а новую песню Лазарева, за создание которой он написал так много добрых слов, почитатели его творчества смогут услышать в субботу, 9 марта.

"Я надеюсь, вам всем понравится эта композиция так же сильно, как и мне, когда я впервые ее услышал", — написал артист.

Певец даже точное время премьеры уточнил: 17:00. Ждать осталось недолго.