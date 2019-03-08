Семилетний Добрыня Кириенко из Барнаула прошел слепые прослушивания на шоу "Голос. Дети" и попал в команду Пелагеи. Программа с его участием вышла в эфир 7 марта.

Добрыня исполнил песню Михаила Бублика "Будет светло", покорив наставницу телепроекта на первых минутах выступления. "Добрыня из Барнаула – это точно ко мне, вообще без вариантов! Я тебя поздравляю, ты в проекте в нашем замечательном. Это было как-то, знаешь, очень с любовью к Родине. Как-то очень по-хорошему патриотично", – сказала Пелагея участнику своей команды.

Члены жюри предположили, что Добрыня увлекается рок-музыкой и в его семье есть "парочка рокеров". И были правы: мальчик сообщил, что ему и Богдану (брату – судя по информации в социальных сетях) нравится это музыкальное направление.

Добрыня Кириенко занимается музыкой с раннего детства, сейчас он учится в музыкальной школе. "Певун, спортсмен, барабанщик, победитель многих конкурсов, тот, кто покорит твои уши и сердце", – рассказывает о себе мальчик на странице в социальных сетях. Богдан Кириенко – вокалист, выпускник Московского Государственного Института Культуры, победитель конкурса Music Parking 2018.