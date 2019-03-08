Серьезный пожар случился в Ленинском районе Новосибирска сегодня, 8 марта, в 15:06, сообщает ГУ МЧС России по области.

Загорелось складское помещение на улице Толмачевская, пристроенное к одноименному торговому центру.

По словам очевидцев, люди в панике выбегали из здания, в котором началось сильное задымление.

Прибывшие на место происшествия предприняли эвакуацию людей. Из склада спасатели эвакуировали 10 человек, а из ТЦ – 142 покупателя.

Благодаря оперативной эвакуации никто из людей не пострадал.

А вот пожар удалось ликвидировать только спустя пять часов с момента его возникновения – в 20:23 по местному времени.

В тушении огня задействовали 27 человек и 8 единиц техники.