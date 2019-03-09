Бывший первый заместитель Росгеологии Руслан Горринг, получивший известность после публикации видеоролика, в котором он матерился, угрожал, рассказывал о работе и описывал свои отношения с подчиненными-женщинами, задержан правоохранителями в аэропорту Внуково, пишет "Российская газета".

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, Горринг задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время его доставляют к следователю для допроса.

После увольнения Горринга генеральному директору Росгеологии Роману Панову объявили выговор, а в самом геологическом холдинге была назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности.