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Уволенного из-за видео замглавы "Росгеологии" Горринга задержали во Внуково

, ИА "Амител"
Горринг задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере
После увольнения Горринга генеральному директору Росгеологии объявили выговор / Фото: кадр из видео

После увольнения Горринга генеральному директору Росгеологии объявили выговор / Фото: кадр из видео

Бывший первый заместитель "Росгеологии" Руслан Горринг, получивший известность после публикации видеоролика, в котором он матерился, угрожал, рассказывал о работе и описывал свои отношения с подчиненными-женщинами, задержан правоохранителями в аэропорту Внуково, пишет "Российская газета".

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, Горринг задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время его доставляют к следователю для допроса.

После увольнения Горринга генеральному директору "Росгеологии" Роману Панову объявили выговор, а в самом геологическом холдинге была назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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