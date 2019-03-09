Порошенко заподозрили в подготовке побега с Украины

Президент Украины Петр Порошенко готовится бежать из страны, заявил бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой, пишут "Известия".

К таким выводам Лановой пришел потому что считает, что на предстоящих выборах Порошенко не победит, а за нелицеприятную ситуацию в армии и коррупцию придется отвечать.

Лановой отмечает, что конфликт в Донбассе приносит действующему украинскому президенту прибыль. Это происходит благодаря крупным коррупционным схемам в оборонном секторе, в том числе с закупкой "испорченных военных средств из России".

Кроме того, как отметил эксперт, вместо производства "новейшего оружия, которое мощнее российского", Украина выпускает "морально неуклюжее оружие советской эпохи". Он также считает, что в целом стратегическое управление не соответствует стандартам НАТО.

По мнению Ланового, все эти обстоятельства составляют вместе неприглядную картину состояния украинской армии. Он отмечает, что армия "остается слабой, морально устаревшей, необеспеченной в необходимой степени техническими и военными средствами".

Причину проблем он видит в коррупции и действующем президенте Украины Петре Порошенко. Президент заслуживает импичмента, считает Лановой. Однако он также не исключает, что Порошенко сбежит с Украины. По его словам, об этом свидетельствует то, что тот продает свои активы, в частности, Ленинскую кузницу.