Россия создаст новые авиационные двигатели

В России проводится завершение разработки новых турбовальных двигателей (ТВД) ВК-800 для легких самолетов и вертолетов грузоподъемностью 1-1,5 т. Данная разработка призвана заменить зарубежные аналоги и снизить зависимость от иностранных производителей, сообщает RT.

По словам ведущего конструктора проекта силовой установки Виталия Логинова, уже в 2020 году в планах сертификация самолета с таким двигателем. Также он добавил, что в 2019 году воздушное судно пройдет стендовые испытания.

ВК-800 разрабатывается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). "Уже прошла макетная комиссия с участием специалистов сертификационного центра ЦИАМ (Центрального института авиационного моторостроения). В этом году планируем использовать стендовую базу ЦИАМ и НИЦ ЦИАМ для проведения сертификационных испытаний. Уже обсуждены технические задания и разосланы проекты договоров", — рассказал Логинов.

По его словам, уже проведено свыше 60 успешных запусков ВК-800. Двигатель соберут "в железе" уже в ближайшее время, а затем испытают на двух самолетах.

Новый двигатель положительно скажется на развитии авиационной отрасли, полагают эксперты. Они также считают, что ВК-800 снизит зависимость России от зарубежных двигателей. Отмечается, что ВК-800 уже превосходит иностранные аналоги: его взлетная мощности равна 900 л. с., а также он имеет высокую экономичность.