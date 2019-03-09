В Международный женский день NASA объявило о первой в истории космической миссии, которую выполнят исключительно женщины, сообщает "Интерфакс".
Участвовать в миссии будет четыре женщины. В открытый космос выйдут Энн Макклейн и Кристина Кук, чтобы заменить солнечные батареи Международной космической станции (МКС). С Земли руководить полетом будет Мэри Лоуренс, а Джеки Кейги встанет за пульт управления космической прогулкой.
Отмечается, что выход астронавтов в открытый космос запланирован на 29 марта.
В конце февраля Кук уже рассказывала о том, что первый в истории человечества выход в открытый космос двух женщин запланирован на 2019 год: "Как я понимаю, мы с Энн Макклейн на данный момент назначены на этот выход в космос. Я не знаю, насколько это официально освещено NASA. Мы готовы выполнить любую задачу с любым членом экипажа".
Ранее экипаж, который состоял бы только из женщин, в открытый космос никогда не выходил.
Комментарии
Только надо всё точно рассчитать по графику.А то знаете,пмс он и в африке пмс.А тут рассчитанный по минутам выход в открытый космос.Волнуюсь за американских женщин.В смысле астронавток.
Я слышал,что от пмс темнеет в глазах,но никак не от солнечных батарей.
Меня,как и любого космонавта,это раздрожает.
Один знаменитый русский учёный,известный ракетопускатель,сказал:"Баба с возу-кобыле легче".В смысле :"Кабы при моей работе бабы не нужны были,я бы с ними слова не сказал"
А про их нужность сказала Партия.
А потом одними афроамериканцами(неграми), потом афроамериканцами нетрадиционной ориентации (неграми-тридварасами)