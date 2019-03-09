В Международный женский день NASA объявило о первой в истории космической миссии, которую выполнят исключительно женщины, сообщает "Интерфакс".

Участвовать в миссии будет четыре женщины. В открытый космос выйдут Энн Макклейн и Кристина Кук, чтобы заменить солнечные батареи Международной космической станции (МКС). С Земли руководить полетом будет Мэри Лоуренс, а Джеки Кейги встанет за пульт управления космической прогулкой.

Отмечается, что выход астронавтов в открытый космос запланирован на 29 марта.

В конце февраля Кук уже рассказывала о том, что первый в истории человечества выход в открытый космос двух женщин запланирован на 2019 год: "Как я понимаю, мы с Энн Макклейн на данный момент назначены на этот выход в космос. Я не знаю, насколько это официально освещено NASA. Мы готовы выполнить любую задачу с любым членом экипажа".

Ранее экипаж, который состоял бы только из женщин, в открытый космос никогда не выходил.