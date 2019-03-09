Бывшая "Юная мисс Вселенная" умерла в возрасте 19 лет

Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия, пишет "Российская газета" со ссылкой на Fox News.

Гражданка Голландии Лотте ван дер Зее внезапно почувствовала себя плохо во время каникул на горнолыжном курорте в Австрии.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Обстоятельства произошедшего не приводятся. Известно лишь то, что женщина впала в состояние комы, а затем умерла в больнице.

Организаторы конкурса "Юная Мисс Вселенная" выразили соболезнования семье погибшей.

В зимнее время количество сердечных приступов и других острых состояний увеличивается на 35-40%. Важный неблагоприятный фактор: нарушение кровообращения в холодную погоду. Также развитие инфаркта миокарда и инсульта, по наблюдениям врачей, может быть связано с непривычно интенсивной нагрузкой.