Два автомобиля не поделили перекресток в Барнауле

В Барнауле в районе пересечения улиц Взлетная и Ускова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Как отмечается в комментариях, водители, скорее всего, не смотрели на знаки: "Да как? Там столько знаков. Видно же у кого приоритет", "У нас водители только светофор понимают. Им бы везде их понатыкать. На знаки-то влом посмотреть. Скоро на каждом перекрестке будет светофор", "Проблем нет с проездом перекрестка, чуть подождать немного надо и потихоньку вылезай, и спокойно проедешь", "К сожалению водители и правда забили на знаки в большинстве своем".