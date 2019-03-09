Российские лыжницы Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова выиграли эстафету 3х5 км на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске, преодолев дистанцию за 43 минуты и 1,3 секунды, пишет "Спорт-Экспресс".

Кирпиченко бежала на первом этапе. "Соперница никак меня не отпускала, мы с ней сделали небольшой отрыв. Я хотела немножко убежать, чтобы девочкам принести задел. На первом этапе нам помешал небольшой снег, лыжня была припорошена, соперницы не очень хотели выходить вперед, поэтому пришлось поработать сначала", — рассказала Яна.

Второе место заняла сборная Японии, отставшая от лидера на 1 минуту и 32,4 секунды. Замкнули тройку итальянки, отставшие от лидера на 1 минуту и 55,1 секунды.

Кирпиченко также рассказала, что волонтеры, работающие на Универсиаде, помогают спортсменам справляться со всеми сложностями: "Условия очень хорошие, задействовано много волонтеров, все нам помогают. Обстановка, трасса — все очень нравится".

Универсиада-2019 завершится 12 марта. Сейчас у России в медальном зачете Универсиады 28 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые медали.