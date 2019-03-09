Найден личный дневник офицера Третьего Рейха Эгона Олленхауэра, который в своих записях указал координаты 11 точек на территории Польши, где отступающие нацисты прятали сокровища — награбленное золото и произведения искусства, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщил сотрудник фонда, который сейчас владеет дневником, секретные записи все эти годы хранились в масонской ложе в немецком городе Кведлинбург.

В фонд дневник попал несколько лет назад. Условием ложи был запрет на обнародование информации, которую собрал Олленхауэр, до момента смерти всех возможных участников событий тех лет.

В дневнике говорится, что основатель Третьего Рейха Адольф Гитлер приказал спрятать 260 грузовиков, наполненных сокровищами, в 11 местах на территории Польши для того, чтобы советские войска не смогли до них добраться.

Олленхауэр был одним из руководителей этой операции.

Как сообщил нацистский офицер, в одном из тайников хранится около 28 тонн похищенного золота. Еще один тайник был организован для хранения 47 произведений искусства, украденных во Франции. Среди них работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта

Сотрудник фонда рассказал изданию, что подлинность этого дневника подтверждена научными сотрудниками пяти учебных заведений Германии.