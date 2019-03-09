В Санкт-Петербурге феминистки из движения "Ребра Евы" устроили акцию на пороге Дворца бракосочетания, "похоронив" усыпанного тюльпанами обнаженного мужчину, сообщается на странице организации во "ВКонтакте".

Рядом с мужчиной пикетировали феминистки с плакатами, надписи на которых гласили: "Кто к нам с чем за чем, тот от того и того" и "Ваши цветы прорастут на могиле патриархата". Одна из активисток держала испачканный в крови предмет, напоминающий фаллос.

"Навязывая женщинам, которые их не хотят, цветы, мужчины утверждают право на навязывание своего мнения во всех сферах — в экономике, в политике, в культуре. По факту — это право на насилие. И демонстрация того, что мужчины считают его нормой, не признавая утверждения "Нет — значит нет", — пояснили свою позицию радикальные феминистки.

"Праздник женского сопротивления и борьбы за права насильственно был превращен советским государством в день "Женщина — знай свое место". Будь красивой, будь матерью, и далее по списку, который навязывает женщине обслуживающую и подчиненную роль.

Накануне, 7 марта, в "штаб" феминисток пришли молодые люди из движения "Сеть", которые поздравили с наступающим и принесли много корзин с тюльпанами. В ответ на это молодые люди были обруганы, одному из них прыснули в лицо из перцового баллончика. Именно эти тюльпаны и были использованы в инсталляции.