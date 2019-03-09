Маск ответил на поздравление Рогозина и похвалил "Роскосмос"

Глава SpaceX Илон Маск в своем Twitter поблагодарил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина за поздравление с завершением испытания аппарата Dragon 2, сообщает телеканал "360".

Маск отметил, что всегда восхищался российской ракетной техникой. "Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями", — написал Маск, отвечая на поздравления Рогозина в Twitter Роскосмоса.

Thank you on behalf of SpaceX! We have always admired your rocket/spacecraft technology. — Elon Musk (@elonmusk) 8 марта 2019 г.

В комментариях Маск также добавил, что российские двигатели НК-33, РД-170 и РД-180 — "уникальные".

Ранее Маск говорил, что новый двигатель Raptor от компании SрасеХ превзошел рекорд РД-180 по показателю уровня давления в камере сгорания. При этом и тогда он назвал российскую разработку "потрясающей".

Пуск ракеты Falcon 9 с Dragon 2 (Crew Dragon) состоялся 2 марта со стартовой площадки Космического центра Кеннеди, стыковка с МКС произошла через сутки. Миссия стала первым испытательным орбитальным полетом по программе CCtCap. Она предусматривает создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых кораблей для доставки астронавтов на низкую околоземную орбиту. Dragon 2 вернулся на Землю и приводнился в Атлантическом океане 8 марта в 360 километрах от побережья Флориды.