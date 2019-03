Маск ответил на поздравление Рогозина и похвалил "Роскосмос"

Глава SpaceX Илон Маск в своем Twitter поблагодарил главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за поздравление с завершением испытания аппарата Dragon 2, сообщает телеканал "360".

Маск отметил, что всегда восхищался российской ракетной техникой. "Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями", – написал Маск, отвечая на поздравления Рогозина в Twitter "Роскосмоса".

Thank you on behalf of SpaceX! We have always admired your rocket/spacecraft technology.