В Краснодаре воспитатель частного детского сада оставила полуторагодовалого мальчика на улице после прогулки, сообщил портал "Блокнот".

На прогулку воспитательница вышла с пятью детьми, а вернулась с четырьмя. Полуторагодовалый мальчик остался на улице. Прохожая обнаружила ребенка и привела его к воспитательнице.

Отмечается, что рассеянный педагог ребенка сразу не опознала — она ответила "вроде, наш".

Мать ребенка опубликовала в Instagram пост, в котором заявила, что никаких претензий к детскому саду не имеет.

"Я была в курсе ситуации с самого утра. Мы туда (в сад) ходим уже более полугода, никаких претензий ни к воспитателям, ни к руководству садика у меня нет и не было. Ребенок идет с удовольствием, приходит чистый, сытый и счастливый", — написала мать ребенка.

Женщина, нашедшая ее сына, прокомментировала этот пост: "Маме не страшно, на крайняк еще родит — главное, что сад хороший".