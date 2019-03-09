В Краснодаре воспитатель частного детского сада оставила полуторагодовалого мальчика на улице после прогулки, сообщил портал "Блокнот".
На прогулку воспитательница вышла с пятью детьми, а вернулась с четырьмя. Полуторагодовалый мальчик остался на улице. Прохожая обнаружила ребенка и привела его к воспитательнице.
Отмечается, что рассеянный педагог ребенка сразу не опознала – она ответила "вроде наш".
Мать ребенка опубликовала в Instagram пост, в котором заявила, что никаких претензий к детскому саду не имеет.
"Я была в курсе ситуации с самого утра. Мы туда (в сад) ходим уже более полугода, никаких претензий ни к воспитателям, ни к руководству садика у меня нет и не было. Ребенок идет с удовольствием, приходит чистый, сытый и счастливый", – написала мать ребенка.
Женщина, нашедшая ее сына, прокомментировала этот пост: "Маме не страшно, на крайняк еще родит – главное, что сад хороший".
Комментарии
Почему вы дальше слова мамы не цитируете? Что женщина шла следом и держала дверь.
9.03.2019 16:55 Лично я перешел по опубликованной ссылке и прочитал. Более того, на этой странице рядом с этим постом есть еще одна публикация по теме, где есть полный комментарий от якобы нашедшей ребенка.