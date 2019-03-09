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Женщина на автомобиле сбила мать с коляской из-за отказа убрать за собакой

, ИА "Амител"
Младенец не пострадал, маме в травматологии диагностировали ушибы локтя и колен
По словам пострадавшей, наезд был совершен сознательно / Фото: torange.biz

По словам пострадавшей, наезд был совершен сознательно / Фото: torange.biz

Под Екатеринбургом женщина, управляя Hyundai, сбила мать с коляской, в которой был годовалый ребенок, сообщает Е1.ru со ссылкой на пострадавшую.

По словам пострадавшей, наезд был совершен сознательно. Она утверждает, что конфликт произошел, когда автовладелица попросила ее и супруга во время их совместной прогулки с коляской и собакой убрать фекалии за домашним питомцем. Услышав отказ, женщина села за руль Hyundai, начала сигналить и кричать им вслед.

"Я попросила ее не сигналить, у меня ребенок в коляске спал. Тогда она поехала на нас, специально наехала. Ребенок, к счастью, не пострадал", — рассказала женщина.

Также она утверждает, что на месте инцидента появился муж владелицы Hyundai и начал драку с ее супругом. На место выезжал наряд ГИБДД. Пострадавшая подала заявление в отдел полиции, назначено проведение судмедэкспертизы.

Младенец не пострадал. Его матери в травматологии диагностировали ушибы локтя и колен.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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