Под Екатеринбургом женщина, управляя Hyundai, сбила мать с коляской, в которой был годовалый ребенок, сообщает Е1.ru со ссылкой на пострадавшую.

По словам пострадавшей, наезд был совершен сознательно. Она утверждает, что конфликт произошел, когда автовладелица попросила ее и супруга во время их совместной прогулки с коляской и собакой убрать фекалии за домашним питомцем. Услышав отказ, женщина села за руль Hyundai, начала сигналить и кричать им вслед.

"Я попросила ее не сигналить, у меня ребенок в коляске спал. Тогда она поехала на нас, специально наехала. Ребенок, к счастью, не пострадал", – рассказала женщина.

Также она утверждает, что на месте инцидента появился муж владелицы Hyundai и начал драку с ее супругом. На место выезжал наряд ГИБДД. Пострадавшая подала заявление в отдел полиции, назначено проведение судмедэкспертизы.

Ребенок не пострадал. Его матери в травматологии диагностировали ушибы локтя и колен.