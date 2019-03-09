Пассажир пожаловался на стекло в колбасе в бизнес-зале "Аэрофлота"

Пассажир пожаловался на колбасу со стеклом, выданную в бизнес-зале "Аэрофлота", которое рассекло губу, сообщает Life.

По словам самого пассажира, во время пищи в колбасе ему попался кусок стекла размером 1х1 см, после чего у него пошла кровь из губы и он обратился на стойку информации.

Он также утверждает, что никто якобы не убрал колбасную нарезку. Приехавшая на место происшествия скорая помощь зафиксировала у пострадавшего рассечение губы. Пассажир заявил, что оставил жалобу.