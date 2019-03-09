Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в субботу, 9 марта, принял участие в фестивале "Сибирская масленица" на "Сибирском подворье" в селе Новотырышкино, сообщается в Facebook Открытого правительства Алтайского края.

"Губернатор не только прошел в хороводе, в который встали 1134 человека, но и сам пек блины", — говорится в сообщении. Также публикуется видео.

Гастрономический фестиваль "Сибирская масленица" проводится в Алтайском крае уже 12-й раз.