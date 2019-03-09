Алтайской школе присвоили имя погибшего начальника пограничной заставы

В Алтайском крае Арбузовской школе присвоили имя ее выпускника, начальника пограничной заставы, майора Сергея Попова, сообщает "Барнаул 22" со ссылкой на "Новости Алтая".

Сергей Попов родился 9 октября 1975 года в поселке Топчиха. Окончил Арбузовскую среднюю школу (1992), Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ (1996). Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики с июня 2000 г., н.п. Итум-Кали.

Попов был начальником заставы Гроздхой (носящей теперь его имя). 27 июля 2002 года майор получил приказ о блокировке и уничтожении группы боевиков, проникших из Грузии. Во главе тревожной группы он вступил в ближний бой с противником и отбил его атаку.

Узнав, что другая группа пограничников попала в засаду, поспешил к ним на помощь. Оценив сложившуюся ситуацию, Попов выдвинулся во фланг боевиков и уничтожил снайпера и пулеметный расчет. Однако сам был убит выстрелом снайпера в голову.

За мужество в бою с бандформированием на границе России при исполнении воинского долга Попов был награжден медалью "За воинскую доблесть" II степени и орденом Мужества (посмертно). Похоронен на ст. Арбузовка Павловского района.

Ко Дню пограничника (28 мая) представители Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю планируют устроить в школе большое патриотическое мероприятие, частью которого станет открытие гранитной мемориальной доски памяти Сергея Попова. Также в память о герое в школе планируют оформить уголок.